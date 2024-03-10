قمة البريمرليج.. صلاح يقود التشكيل المتوقع لليفربول أمام السيتى

تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة، فى تمام السادسة الإ ربع، نحو ملعب "آنفيلد"، الذى يستضيف قمة البريميرليج بين ليفربول صاحب الأرض والجمهور، بنظيره مانشستر سيتى، ضمن منافسات الجولة الـ 28 من عمر مسابقة الدورى الإنجليزى الممتاز.

ومن المتوقع ان يقود الفرعون المصرى محمد صلاح لاعب المنتخب الوطنى، والمحترف ضمن صفوف فريق ليفربول، الليدز فى مواجهة الليلة بعد تعافيه من الأصابة، ومشاركته فى الربع الأخير من مواجهة سبارتا براج فى مسابقة الدورى الأوروبى، مما يعزز من مشاركته الليلة فى التشكيل الأساسى.

وجاء تشكيل ليفربول المتوقع كالتالى:

حراسة المرمى: كيليهر.

خط الدفاع: روبرتسون - فان دايك - كوناتي - جوميز.

خط الوسط: أليستر - إندو - سوبوسلاي.

خط الهجوم: دياز - نونيز - صلاح.

ويعلم كل فريق قيمة تلك المباراة، خصوصًا وأنها ستؤثر بشكل كبير على موقف الفريقين بسباق المنافسة على اللقب هذا الموسم، حيث يحتل ليفربول الوصافة "المؤقته" بـرصيد 63، بعد ان احتل ارسنال الصدارة بفارق نقطة وزيادة مباراة، بينما يقع مانشستر سيتى فى المركز الثالث برصيد 62 نقطة.