العراق.. "وعد الحق3" توسع نطاق عملياتها لمطاردة بقايا داعش

وسعت قيادة العمليات المشتركة العراقية نطاق عمليات المرحلة الثالثة من العملية الأمنية "وعد الحق" لتشمل محافظتي كركوك وصلاح الدين، وذلك بهدف ملاحقة بقايا تنظيم داعش الإرهابي وتدمير أوكاره.

وجاء في بيان صادر عن خلية الإعلام الأمني، اليوم، أنه بالتزامن مع العمليات المستمرة حالياً في قاطعي عمليات ديالى وجزيرة وادي الثرثار في صلاح الدين في هذه المرحلة التي حققت نتائج مثمرة بتدمير أوكار ومضافات العدو وأسلحته ومعداته وتجهيزات مختلفة، حيث نفذ سلاح الجو ضربات جوية دقيقة آخرها بعد منتصف ليلة أمس أسفر عن تصفية مفرزتين إرهابيتين.

وأضاف البيان أنه لتعزيز وإدامة العمليات الاستباقية والضغط المستمر على عناصر عصابات داعش الإرهابية، شرعت قطعات قيادات عمليات بالتوسع في صلاح الدين وكركوك وشرق صلاح الدين "الطوز" وبتوجيه من القائد العام للقوات المسلحة وبإشراف وتخطيط من قيادة العمليات المشتركة، فجر اليوم الأحد، بالمرحلة الثالثة من عمليات "وعد الحق".

وأكد البيان أن توسيع العمليات يأتي وفق معلومات استخباراتية دقيقة وميدانية، وأيضا إصرار القوى الأمنية على ملاحقة جميع مفارز الإرهاب الخائبة المهزومة، وذلك بإسناد من أبطال القوة الجوية وطيران الجيش وبعض الوكالات والدوائر الأمنية والساندة.

يشار إلى أن قيادة العمليات المشتركة أطلقت، صباح أمس السبت، المرحلة الثالثة من عملية "وعد الحق" بهدف استمرار نهج القيادة في تعقب ومطاردة العناصر الإرهابية المهزومة وإدامة الضغط على هذه المجموعات الهاربة السائبة والانقضاض عليها تأكيدا لتوجيهات القائد العام للقوات المسلحة بديمومة الانتصارات المتلاحقة ضد أوكار الإرهاب.