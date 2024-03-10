«المستشفيات التعليمية» تكرم خريجي الدبلومة المهنية للقسطرة القلبية خلال مؤتمر «المرأة والقلب»

انطلقت أعمال المؤتمر السنوي السادس (كارديو كامب ٢٠٢٤ ) لأمراض القلب ،تحت شعار «المرأة والقلب».

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور محمد مصطفى عبد الغفار ،رئيس الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، وتحت إشراف أ.د. محمد عبدالهادي عميد معهد القلب القومي، وبرئاسة أ.د. هاني الشهيدي إستشاري أمراض القلب ومدير التدريب الطبي بالمعهد القومي للقلب وممثل جمعية القلب الأمريكية بمصر والشرق الأوسط، وذلك بحضور أ.د. شريف وديع مستشار وزير الصحة للطوارئ والرعاية العاجلة، و أ.د. محمد فوزي طلبة مستشار وزير الصحة للأشعة، وأ.د. شريف صفوت نائب رئيس الهيئة للشئون الفنية، و أ.د. نغم عابد نائب رئيس الهيئة للبحوث العلمية والتطبيقية، ونخبة من أساتذة أمراض القلب بمصر والوطن العربي.

أكد محمد مصطفى عبد الغفار، بأن الهيئة تولي اهتماماً بالغاً بتخصص امراض وجراحات القلب، حيث يعد معهد القلب القومي بيت القلب المصري الرائد في مصر والمنطقة العربية، وكان التفكير في إنشاء معهد القلب الجديد هو اللبنه الأولى التى انبثقت منها فكرة إنشاء مدينة المعاهد التعليمية الجديدة والتى ستتضمن ١٣ معهداً تابعاً للهيئة في مختلف التخصصات الطبية.

وأكد رئيس الهيئة ، الحرص على تكريم خريجي أول دبلومة مهنية للقسطرة القلبية يظمها مركز تدريب الأمانة الفنية بالهيئة خلال فعاليات المؤتمر، لما لهذا الحدث من أهمية علمية داخل أوساط المهتمين بمجال صحة القلب، بالإضافة إلى أن الدبلومة تم تنظيمها بالتعاون مع معهد القلب القومى، وتحت اشراف استشاريين معهد القلب لتأهيل شباب الأطباء والارتقاء بمستوى الطبيب المصرى بوجه عام وليس فقط داخل وحدات الهيئة، وذلك فى إطار الاهتمام بالتدريب الإكلينيكي لما يمثله من أهمية تنعكس على اكتساب شباب الأطباء خبرات واسعة فى هذا المجال، وهو ما تتميز به هيئة المستشفيات والمعاهد التعليميه بتوافر الكوادر والخبرات والقامات العلمية داخل الهيئة.

ومن جهته قال الدكتور هانى الشهيدي رئيس المؤتمر ، بأن المؤتمر يعتبر من الأحداث العلمية الهامة فى هذا المجال، نظراً لما يتضمنه من حلقات بحثية وورش عمل يقدمها رواد مجال القلب والأوعية الدموية فى مصر.

وأضاف بأن مؤتمر هذا العام يأاى بالتزامن مع اليوم العالمي للمرأة، والمؤتمر يعقد هذا العام تحت شعار (المرأة والقلب)، كما تم تكريم الرموز والرواد فى مجال أمراض القلب وعلى رأسهم اسم العالم الجليل الراحل أ.د عادل امام، إيمانا منا بالدور الرائد الذى قدمته ومازالت تقدمه هذه النماذج المشرفة فى تقديم الخبرات العلمية والعملية لشباب الأطباء جيلا بعد جيل.

وقال أن المؤتمر حفل بالعديد من المحاضرات العلمية التى استعرضت أحدث ما توصل إليه طب امراض القلب على مستوى العالم، وحاضر بها نخبة من استشاريين القلب بالمعهد القومي للقلب ومصر والعالم العربي، كما اشتمل على العديد من ورش العمل التي تعنى بالبرامج التدريبية والبحثية في تخصصات امراض وجراحات القلب المختلفة، وتطبيق لأحدث تقنيات التدخل لتغيير الصمام الأورطي بالقسطرة بدلاً من الجراحة، وكذلك التعامل مع حالات الإنسداد الكامل للشرايين التاجية واعادة فتحها بالقسطرة القلبية، بالإضافة إلى التدريب علي محاكيات التدريب، قام بتقديمها اساتذة من معهد القلب والجامعات المختلفة.

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