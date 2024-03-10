في يوم الشهيد.. الرئيس السيسي يشاهد فيلمًا تسجيليًا عن تضحيات الأبطال المصريين

تزامنا مع احتفالات يوم الشهيد تم عرض فيلم “ويبقى الأثر” بحضور السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي.



يحكي الفيلم عن معالم المدينة بطولات الشهداء في فيلم وثائقي درامي مميز يقدم صورة حية لتضحيات الأبطال الذين ضحوا بأرواحهم من أجل حرية مصر والفيلم يحمل اسم " ويبقى الأثر "يأخذنا هذا العمل السينمائي إلى عوالم الشجاعة والتضحية من خلال روايات مؤثرة عن أبطال المقاومة الشعبية والجيش المصري العظيم.



وتتناول القصة أيضًا شخصية الكاتبة الصحفية أمينة شفيق التي كتبت عن بطل المقاومة الشعبية في بورسعيد أثناء العدوان الثلاثي وتقدم شخصيتها الفنانة نيللي كريم.

وأعرب الفنان محمد فهيم عن فخره بالمشاركة في هذا العمل النوعي، مؤكدًا أهمية تسليط الضوء على تضحيات الشهداء واستمرار مسيرتهم البطولية في الذاكرة الوطنية.



قال فهيم فى تصريحات خاصة لـ«البوابة ستار» أن الجمهور يتطلع دائما إلى استمتاع بتجربة سينمائية ملهمة ومؤثرة، تجسد روح الوطنية والتضحية التي تجعل مصر دائمًا في قلوب أبنائها، والفيلم من إخراج جمال السيروي، وسيناريو وحوار قوي عمر عبد الحليم، وإنتاج شركة AH media production بإشراف الاستاذة آلاء شاهين.

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