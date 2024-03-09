"حسبي الله ونعم الوكيل فضحتونا".. قصواء الخلالي تنفعل على الهواء بسبب جامعة العريش

أشادت الإعلامية قصواء الخلالي بإصدار النيابة العامة، قرارا بحبس متهم بنشر أخبار كاذبة حول طالبة العريش، كان يقوم بنشرها على حسابات تيك توك وفيس بوك.

وأضافت خلال تقديمها برنامج في المساء مع قصواء المذاع على قناة سي بي سي، أن النيابة العامة أمرت بحبس المتهم احتياطيا على ذمة التحقيقات، وكلفت الجهة الفاحصة باستكمال أعمالها بلوغًا لمديري الحسابات الناشرة لتلك الأخبار الكاذبة التي تم رصدها، مشيدة بهذه الجهود ضد من حاول التشهير بطالبة العريش دون مراعاة لشعور أهلها.

واستنكرت الخلالي عدم قيام الجامعة بدورها حتى الآن، تجاه الواقعة، معبرة عن استيائها من تصرف الجامعة الغريب والسلبي فالصمت لا يزال سيد الموقف.

وأوضحت أنه يوجد علامة استفهام على الأداء الرديء من الجامعة منفعلة:" الجامعة قامت بنشر بيان نعي للطالبة ومسحته بعد دقائق،.. فحسبي الله ونعم الوكيل في من لم يقم بدوره تجاه الفتاة من بداية الواقعة وحتى نهايتها".

وواصلت الخلالي هذا سلوك الجبناء، والجميع تدخل وتسائل عن الامر، إلا أن الجامعة لم تحرك ساكنا معقبة:" فضحتونا بعدم قدرتكم في المواجهة .. اتكسوا".

واختتمت:" أين قيمة المعلم في جامعة العريش بعد واقعة الطالبة الراحلة نيرة صلاح".