ثقافة شمال سيناء تحتفل بيوم الشهيد بعروض فنية متنوعة

شهد فرع ثقافة شمال سيناء اليوم السبت عددا من الفعاليات الثقافية والفنية بمناسبة يوم الشهيد ، ضمن برنامج الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، برعاية وزارة الثقافة.

وذلك بمناسبة يوم الشهيد عقد بقصر ثقافة العريش عروض فنية متنوعة لفرقة المواهب بقيادة كابتن مدحت نجيب، تلاها عروض فنية متنوعة للفرقة التلقائية بقيادة بقيادة كابتن جامع عبدالرسول ، بمتابعة ايناس سمير مدير القصر.

كما عقد ببيت ثقافة رابعة ورشة حكى بعنوان " يوم الشهيد " تحدث سليمان منصور مدير البيت عن مكانه الشهيد عند الله عظيمة بأنه كرمه الله بأنه يشفع لـ ٧٠ مسلم عند الله، وان الدولة تكرمه بتخليد اسمه و ذكراه فى سجلات الأبطال اعدها نجيب سويلم محمد نصار.

وضمن الفعاليات المقامة بإشراف إقليم القناة وسيناء الثقافي برئاسة أمل عبد الله، من خلال فرع ثقافة شمال سيناء برئاسة أشرف المشرحاني، عقد بمكتبة ضاحية السلام محاضرة بعنوان " الانتصار او الشهادة " حاضرها ا. عباس محمود بمناسبة يوم الشهيد.