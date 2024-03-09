ads
السبت 09 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

ثقافة شمال سيناء تحتفل بيوم الشهيد بعروض فنية متنوعة

ثقافة شمال سيناء
ثقافة شمال سيناء
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

شهد فرع ثقافة شمال سيناء اليوم السبت  عددا من الفعاليات الثقافية والفنية بمناسبة يوم الشهيد ، ضمن برنامج الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، برعاية وزارة الثقافة.

وذلك بمناسبة يوم الشهيد عقد بقصر ثقافة العريش عروض فنية متنوعة لفرقة المواهب بقيادة كابتن مدحت نجيب، تلاها عروض فنية متنوعة للفرقة التلقائية بقيادة بقيادة كابتن جامع عبدالرسول ، بمتابعة ايناس سمير مدير القصر.

كما عقد ببيت ثقافة رابعة ورشة حكى بعنوان " يوم الشهيد " تحدث سليمان منصور مدير البيت عن مكانه الشهيد عند الله عظيمة بأنه كرمه الله بأنه يشفع لـ ٧٠ مسلم عند الله، وان الدولة تكرمه بتخليد اسمه و ذكراه فى سجلات الأبطال اعدها نجيب سويلم محمد نصار.

وضمن الفعاليات المقامة بإشراف إقليم القناة وسيناء الثقافي برئاسة أمل عبد الله، من خلال فرع ثقافة شمال سيناء برئاسة أشرف المشرحاني، عقد بمكتبة ضاحية السلام محاضرة بعنوان " الانتصار او الشهادة " حاضرها ا. عباس محمود بمناسبة يوم الشهيد.

القناه وسيناء الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة ثقافة شمال سيناء ثقافة العريش هيئة قصور الثقافة فرع ثقافة شمال سيناء مكتبة ضاحية السلام الفعاليات الثقافية