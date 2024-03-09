16 مارس.. موعد انطلاق معسكر منتخب النسائية للصالات

قرر الجهاز الفني لمنتخب الصالات للكرة النسائية، بقيادة مدربه نادر رشاد، على انطلاق المعسكر المقبل 16 مارس الجاري، على أن يستمر المعسكر لمدة خمسة أيام.

واتفق منتخب مصر للصالات للسيدات مع نظيره منتخب السعودي على خوض وديتين خلال معسكر مارس الجاري، استعدادا لبطولة كأس الأمم الأفريقية المقرر إقامتها في يونيو 2024، والمؤهلة إلي بطولة كأس العالم 2025 في نسختها الأولي.

وتعتبر البطولة القادمة هي أول نسخة من كأس العالم لكرة الصالات للسيدات.

وكان مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة جمال علام، قد قرر في مايو الماضي تعيين نادر رشاد مديرا فنيا لمنتخب مصر لكرة الصالات.