ads
السبت 09 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

جريدة البوابة

اقرأ غدًا في «البوابة».. يوم الشهيد.. السيسي: لسنا دعاة حرب.. بل عامل استقرار وسلام

العدد
العدد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

تقرأ غدًا في العدد الجديد من جريدة "البوابة"، الصادر بتاريخ الأحد 10 مارس 2024، مجموعة من الموضوعات والانفرادات المهمة، ومنها:

يوم الشهيد.. السيسى: لسنا دعاة حرب.. بل عامل استقرار وسلام

القتال 10 سنين له تكلفة.. ولم أغامر بالمصريين.. ولم أتخذ قرارًا يضيع مصر.. والعمل والصبر هما الحل

أردوغان: الانتخابات البلدية فى 31 مارس «الأخيرة» لى

اليوم.. «أبوالغيط» يرعى جلسة حوار مهمة بين قيادات ليبية

المستوطنات «جريمة حرب»

الأمم المتحدة: عنف المستوطنين وصل لمستويات جديدة صادمة

انتهاكات إسرائيلية بحق الفلسطينيين المعتقلين

تقرير أممى: الاعتداءات شملت الضرب والتجريد من الملابس والاعتداء بالكلاب 

العدد
يوم الشهيد السيسي البوابة المستوطنات الامم المتحده الفلسطينيين