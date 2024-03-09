اقرأ غدًا في «البوابة».. يوم الشهيد.. السيسي: لسنا دعاة حرب.. بل عامل استقرار وسلام

تقرأ غدًا في العدد الجديد من جريدة "البوابة"، الصادر بتاريخ الأحد 10 مارس 2024، مجموعة من الموضوعات والانفرادات المهمة، ومنها:
يوم الشهيد.. السيسى: لسنا دعاة حرب.. بل عامل استقرار وسلام
القتال 10 سنين له تكلفة.. ولم أغامر بالمصريين.. ولم أتخذ قرارًا يضيع مصر.. والعمل والصبر هما الحل
أردوغان: الانتخابات البلدية فى 31 مارس «الأخيرة» لى
اليوم.. «أبوالغيط» يرعى جلسة حوار مهمة بين قيادات ليبية
المستوطنات «جريمة حرب»
الأمم المتحدة: عنف المستوطنين وصل لمستويات جديدة صادمة
انتهاكات إسرائيلية بحق الفلسطينيين المعتقلين
تقرير أممى: الاعتداءات شملت الضرب والتجريد من الملابس والاعتداء بالكلاب