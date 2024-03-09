حريق يلتهم كافيه شهيرًا في مدينة نصر

نشب حريق داخل كافيه شهير فى مدينة نصر، مساء اليوم السبت، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية إلى مكان البلاغ.
تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة بلاغاً يفيد بنشوب حريق داخل كافيه شهير بمنطقة مدينة نصر وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وقوات الحماية المدنية إلى مكان البلاغ .
ودفعت الحماية المدنية بـ 3 سيارات إطفاء إلى مكان البلاغ، وحاصرت كرات اللهب ومنع خطر الامتداد، وتم السيطرة على الحريق .
وكشف الفحص المبدئى أن الحريق نشب داخل كافيه في عمارات السويسرى، وتمت السيطرة على الحريق، وتبين أن ماسا كهربائيا وراء اندلاع النيران، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الواقعة.