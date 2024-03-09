في ذكرى يوم الشهيد.. أعمال فنية خلدت أبطال الشهداء

شهد اليوم الموافق 9 مارس احتفالية ضخمة لإحياء ذكرى يوم الشهيد بتشريف الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ وذلك تخليدا لأرواح الأبطال الشهداء والتذكير بالتضحيات التى قاموا بها ومن ثم يعد الفن مرآة للمجتمع وعلى مدار تاريخ الدراما والسينما قد قدموا العديد من الأعمال التي جسدت بطولات رجال الجيش والشرطة وأبطال الشهداء وترصد البوابة نيوز في هذا التقرير أبرز الأعمال حول هؤلاء الأبطال التي أثرت الساحة الفنية بهم.

الاختيار

تدور أحداث المسلسل حول حياة قائد الكتيبة 103 صاعقة في الجيش المصري عقيد أحمد صابر منسي الذي قتل في كمين مربع البرث بمدينة رفح شمال سيناء، أثناء محاولته التصدي لهجوم إرهابي مقاتلي دولة الخلافة الإسلامية في سيناء بطولة أمير كرارة، أحمد العوضي،دينا فؤاد،أحمد فؤاد سليم ونخبة من النجوم إخراج بيتر ميمي.

"الكتيبة 101"

تدور أحداث المسلسل حول وقائع حقيقية تتمثل في استبسال الكتيبة 101 في التصدي للتنظيمات التكفيرية والإرهابية في شمال سيناء وتبدأ القصة في يوم 28 يناير 2018، حيث هجم التكفيريون على موقع عسكري هام في مدينة العريش بشمال سيناء بطولة أسر ياسين،عمرو يوسف، وفاء عامر،أحمد صلاح حسني، فتحي عبد الوهاب ونخبة من النجوم إخراج محمد سلامة.

الرصاصة لا تزال في جيبي

يدور الفيلم حول مجند بالجيش المصري، يعود من غزة بعد نكسة 1967 الذي استشهد فيه الآلاف من جنود الشعب المصري، وخلال فترة إقامته في غزة لدى أحد الفلسطينيين الذين يساعدون الجنود، ويتعرف على أحد الأشخاص ولكنه يشك في ولاءه لإسرائيل، وبعد عودته إلى قريته، يتفاجئ بطلب (عباس) رئيس الجمعية التعاونية الزواج من محبوبته وابنة عمه (فاطمة)، لكن عباس كانت لديه أهداف دنيئة بطولة محمود ياسين نجوي إبراهيم حسين فهمي سعيد صالح يوسف شعبان ونخبه من النجوم إخراج حسام الدين مصطفي

الطريق إلى إيلات

يدور الفيلم حول استشهاد أحد أبطال تفجير ميناء "إيلات" خلال فترة حرب الاستنزاف عام 1969، وقبل حرب أكتوبر المجيدة، تهاجم مجموعة من الضفادع البشرية المصرية ميناء (إيلات) الإسرائيلي الحربي ونجاحهم في تدمير سفينتين حربيتين هما (بيت شيفع) و(بيت يام) واللتان كانت تهاجمان المواقع المصرية في البحر الأحمر بعد استيلاء القوات الإسرائيلية على سيناء، وشارك فى بطولة الفيلم عدد كبير من النجوم، أبرزهم عبد الله محمود، عزت العلايلى، نبيل الحلفاوى، مادلين طبر، محمد سعد، علاء مرسى، صلاح ذو الفقار، ناصر سيف، طارق النهرى، محمد عبدالجواد، محمود الدفراوى ونخبة من النجوم.

رد قلبي

يدور أحداث الفيلم حول استشهاد ضابط المدفعية "رشدي أباظة" وهو شاب فقير ابن جنايني يُدعى علي، وحبه الخالد لأميرة غنية تُدعى إنجي، لكن حبهما لا يرى النور في ضوء التفرقة الطبقية، ورفض والدها القاطع لتلك الزيجة. تتعقد علاقتهما عندما يعلم والدها بتلك العلاقة، فيقوم بطرد والد علي وتهديد إنجي أنه سيبطش بحبيبها إذا لم تتراجع، وبالفعل تتراجع عن العلاقة وتُخطب لغيره. تنقلب حياة علي رأسًا على عقب، وتتعقد حياته هو وإنجي؛ حيث إنه شعر أن إنجي قد خانته بطولة رشدي أباظة شكري سرحان مريم فخر الدين وغيرهم إخراج عز الدين ذو الفقار.