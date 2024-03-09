محافظ المنيا: إزالة ٨١ حالة تعد على الأرض الزراعية وأملاك الدولة

تابع اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، تنفيذ أعمال الموجة الـ ٢٢ لإزالة التعديات بجميع المراكز والمدن وبمختلف جهات الولاية، بالتنسيق مع الجهات الأمنية، ضمن المرحلة الثانية للموجة التي بدأت ٢٤ فبراير الماضي، للتصدي لأي محاولات للتعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة أو البناء المخالف وإزالة أي مخالفة سواء قائمة أو في المهد، تنفيذا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية.



واستعرض المحافظ جهود الوحدات المحلية بمراكز وقرى المحافظة، حيث أسفرت الحملات عن إزالة ٨١ حالة تعد على الأرض الزراعية وأملاك الدولة، والبناء المخالف، منها ٢٦ حالة تعد بالبناء على أراضي أملاك الدولة بمراكز العدوة وبنى مزار والمنيا، و٤٢ حالة تعد علي الأراضي الزراعية بعدد من مراكز المحافظة، و١٣ حالة بناء بدون ترخيص داخل الحيز العمراني مخالف لقانون ١١٩، حيث تمت الإزالة الفورية حتى سطح الأرض باستخدام معدات الوحدات المحلية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

