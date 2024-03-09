الكلب "ميسي" يثير الجدل قبل حفل جوائز الأوسكار

قدم عدد من المرشحين لجوائز الأوسكار شكوى إلى أكاديمية علوم وفنون الصور المتحركة بشأن حضور الكلب “ميسي”، أحد أبطال فيلم “Anatomy of a Fall”، حفل مأدبة غذاء المرشحين لجوائز الأوسكار في نسخته الـ96، والمقرر إقامته يوم الأثنين المقبل.

وخطف “ميسي”، الذي ظهر إلى جانب ساندرا هولر في فيلم الجريمة المثير للمخرجة جوستين ترييه، الأضواء في حفل غداء المرشحين لجوائز الأوسكار في فبراير الماضي عندما اصطف الحاضرون، مثل رايان جوسلينج وبيلي إيليش، لاحتضانه والتقاط الصور معه.

وعلى الرغم من أن “ميسي” ليس مرشحًا لجائزة الأوسكار، إلا أن وجوده لا يزال يثير إزعاج العديد من شركات الإنتاج التي لديها أفلام تتنافس في حفل توزيع جوائز الأوسكار لعام 2024.

ووفقًا لموقع “هوليوود ريبوتر”، شعرت العديد من الشركات أن ميسي قدم لـ “Anatomy of a Fall” ميزة غير عادلة خلال نافذة التصويت المفتوحة.

نال الفيلم 5 ترشيحات لجوائز الأوسكار، وتدور أحداثه في إطار من الجريمة والدراما، حيث تُتهم امرأة في جريمة قتل زوجها؛ وسريعًا يتسبب الأمر في وقوع ابنهما الكفيف بمعضلة كبيرة حينما يصبح الشاهد الوحيد على الجريمة. شارك الفيلم في المسابقة الرسمية لمهرجان كان السينمائي العام الماضي وفاز بجائزة السعفة الذهبية.