عمر كمال و الزنفلي .. سنة أولى بطولات مع الأهلي

توّج لاعبان بصفوف فريق الكرة بالأهلي بأول ألقابهما مع المارد الأحمر، بعد التتويج ببطولة كأس مصر عقب الفوز على الزمالك بثنائية نظيفة في المباراة التي جمعتهما مساء الجمعة، بإستاد "الأول بارك" بمدينة الرياض السعودية، سجل أمام عاشور وأفشه هدفي الأهلي في الدقيقتين 85 والخامسة من الوقت بدل الضائع.

وحصد محمود الزنفلي، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أول ألقابه في مسيرته الرياضية، وذلك بعد نحو 40 يومًا من انضمامه للمارد الأحمر.

وانتقل محمود الزنفلي إلى صفوف الأهلي في فترة الانتقالات الشتوية الماضية قادمًا من نادي الداخلية على سبيل الإعارة، وذلك بعد إصابة الحارس محمد الشناوي، حيث تعاقد المارد الأحمر معه.

كما حقق عمر كمال عبد الواحد لاعب الأهلي رقمًا مميزًا بعدما حصد أول ألقابه بقميص النادي الأهلي، بعد أقل من شهرين على انضمامه للقلعة الحمراء.

وسبق لـ عمر كمال عبد أن حصد لقبًا وحيدًا رفقة فريقه مودرن فيوتشر، عندما خطف لقب بطولة كأس الرابطة في الموسم الماضي.

وقاد إمام عاشور، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، فريقه إلى التتويج بلقب كأس مصر للمرة 39 في تاريخ القلعة الحمراء، بعد إحرازه هدفًا من هدفين أحرزهما المارد الأحمر.

وبات إمام عاشور اللاعب الأخير الذي يُسجل هدفًا في شباك القطبين بقميص كل منهما، حيث أحرز أولًا لنادي الزمالك في نهائي كأس مصر 2021، والذي تُوج به الأبيض بعد الفوز بهدفين مقابل هدف، قبل أن يُسجل مجددًا للمارد الأحمر في ليلة الفوز على القلعة البيضاء.

وكانت مباراة قمة نهائي كأس مصر هي المواجهة رقم 21 بين الأهلي والزمالك في تاريخ البطولة الأعرق، وشهدت مباريات القمة بين القطبين توازن في النتائج حيث حقق الزمالك الفوز 9 مرات وتوج باللقب، وانتصر الأهلي مثلها وحقق لقب الكأس، بينما تقاسم القطبان لقب البطولة مرتين بعدما انتهت المباراة بالتعادل، وتم تقاسم كأس البطولة.

كانت أول مباراة قمة تجمع بين الأهلي والزمالك في نهائي كأس موسم 1927-1928، وانتهت بفوز الأحمر بهدف أما آخر مواجهة جمعت بين الفريقين، فكانت في موسم 2020-2023 وانتهت لصالح الأبيض بهدفين مقابل هدف.

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