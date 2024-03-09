غفلة سائق.. قرارات عاجلة حول مصرع وإصابة 12 في انقلاب سيارة ميكروباص بأطفيح

تباشر جهات التحقيق بالجيزة إجراء تحقيقاتها، حول مصرع سيدة وإصابة ١١ آخرين في انقلاب سيارة ميكروباص بأطفيح، وكلفت بانتداب الطب الشرعي بفحص جثمان السيدة للتصريح بدفنها، واستعلمت عن الحالة الصحية للمصابين، وأمرت بالتحفظ على سائق السيارة المتسببة في الحادث، وكلفت المباحث بإجراء التحريات اللازمة حول الواقعة.



وكان بلاغ ورد إلى غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بوقوع حادث مروري ووجود متوفي ومصابين بمنطقة أطفيح، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف وبالفحص تبين أنه أثناء سير سيارة ميكروباص اختلت عجلة القيادة بيد السائق مما تسبب في انحراف الطارة وانقلاب السيارة ونتج عن الحادث مصرع ربة منزل وإصابة 11 آخرين جرى نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.



وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.