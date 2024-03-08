التعادل السلبي يحسم الشوط الأول من مباراة برشلونة وريال مايوركا

حسم التعادل السلبي، الشوط الأول من مباراة برشلونة وريال مايوركا، المقامة حاليًا بين الفريقين على ملعب مونتجويك، ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من بطولة الدوري الإسباني.

انتهى الشوط الأول بلا أهداف، بعدما حاول لاعبو البلوجرانا كثيرًا لهز الشباك، فضلًا عن إهدار الألماني إلكاي جوندوجان في الدقيقة 24، بعدما تصدى لها حارس مايوركا بريدراج راجكوفيتش.

ويعاني الفريق الكتالوني في مواجهة مايوركا من الغيابات، أبرزها، فرينكي دي يونج، بيدري جونزاليس، أليخاندرو بالدي، بابلو جافي، ماركوس ألونسو، وفيران توريس بسبب الإصابة، بالإضافة إلى المدافع الأوروجواياني رونالد أراوخ؛ للإيقاف لتراكم البطاقات الصفراء.

يحتل برشلونة، المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 58 نقطة، بينما يأتي ريال مايوركا في المركز الخامش عشر وفي رصيده 27 نقطة.

ودخل برشلونة، اللقاء بالتشكيل التالي.

حراسة المرمى: أندريه تير شتيجن

خط الدفاع: جول كوندي - كوبارسي - إينيجو مارتينيز - جواو كانسيلو

خط الوسط: إلكاي جوندوجان - أندرياس كريستنسن - رافينيا

وفي الهجوم: لامين يامال - مارك جويو - جواو فيليكس.