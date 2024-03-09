الجارديان: بعد انسحابها من السباق الرئاسي.. هل تؤيد «هايلي» ترامب؟

بعد انسحاب المرشحة الجمهورية نيكي هايلي من السباق الرئاسي، تسعى حملة الرئيس السابق دونالد ترامب لضم هايلي، واستعادة أكبر عدد ممكن من مؤيديها، حيث أثيرت تساؤلات بشأن مصير أصوات مؤيديها، كما تكثفت جهود الجمهوريين للحشد لترامب.



وقال السيناتور ليدنسي جراهام أحد أبرز حلفاء الرئيس السابق: أتوقع أن تكون هايلي لاعبة جماعية وتدعم الرئيس السابق ضد الرئيس الأمريكي جو بايدن.



وبعد انسحاب هايلي تتجدد المواجهة بين الرئيس الديمقراطي الحالي جو بايدن، والرئيس السابق ترامب في الخامس من نوفمبر المقبل، للوصول إلى البيت الأبيض، بعد مواجهة ٢٠٢٠ التي انتهت لصالح بايدن.



وبحسب صحيفة "الجارديان" قال أحد المحافظين البارزين المناهضين لترامب، إن انسحاب نيكي هايلي من الانتخابات التمهيدية الرئاسية للحزب الجمهوري "لم يكن صادما"، وأضافت تارا سيتماير: "كما قلنا منذ أشهر، ليس لديها طريق وسيكون دونالد ترامب هو مرشح الحزب الجمهوري".



لكن سيتماير أشارت أيضًا إلى التأثير الذي أحدثته هايلي في الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري، وما يعنيه ذلك بالنسبة لترامب، والاختيار الذي يواجه الآن حاكمة ولاية كارولينا الجنوبية السابقة وسفيرة الأمم المتحدة في الوقت الذي تسعى فيه إلى الاحتفاظ بأهميتها السياسية.



وأوضحت سيتماير، وهي ناشطة جمهورية تحولت إلى عضو في مشروع لينكولن المناهض لترامب، على وسائل التواصل الاجتماعي: “الآن، دع ما هو أكثر أو أقل يبدأ عندما تؤيد هايلي ترامب”.



وفي يوم "الثلاثاء الكبير"، أضافت هايلي ولاية فيرمونت إلى فوزها في عطلة نهاية الأسبوع في واشنطن العاصمة، لكنها عانت من الخسارة. ورغم أن ترامب لم يحصل بعد على الترشيح حسابيا، إلا أن هايلي رضخت لما لا مفر منه في صباح اليوم التالي.



وفي جميع الولايات التي صوتت يوم الثلاثاء الماضي، اقتربت مرة أخرى من ترامب أكثر مما كان متوقعًا، حيث تجاوزت حصص أصواتها تلك التي توقعتها استطلاعات الرأي.



ومن المثير للاهتمام أن هذا يوضح معارضة كبيرة لترامب بين بعض الجمهوريين والمستقلين المحافظين، بحسب "الجارديان".



وذكر ريك ويلسون، الخبير الاستراتيجي الجمهوري وصانع الإعلانات الذي تحول إلى المؤسس المشارك لمشروع لينكولن: إن أداء نيكي هايلي في جميع المجالات هو إشارة تحذير لمساعدي ترامب.



وشاهد كبير الاستراتيجيين في إدارة ترامب، كريس لاسيفيتا، النتائج في الولايات الرئيسية في وقت متأخر الأربعاء الماضى، وقرأ بيانات استطلاعات الرأي، وقام بمسح مناطق الإقبال، وعرف في غضون ساعات أن حزب ترامب ليس موحدًا.



وإذا لم يعد معظم هؤلاء الناخبين، فسيواجه ترامب مهمة شبه مستحيلة في نوفمبر ضد جو بايدن.



وبالتالي فإن السؤال المطروح على ترامب ومساعديه هو كيفية إقناع هايلي بالوقوف إلى جانبها واستعادة أكبر عدد ممكن من مؤيديها، في أسرع وقت ممكن، مع إبعادهم عن معسكر بايدن. ويترتب على ذلك أن ما إذا كانت هايلي ستؤيد ترامب أصبح الآن سؤالًا مركزيًا في الحملة الانتخابية.



وقالت هايلي، وهي تعلن انسحابها، إنها خلال حملتها الانتخابية لفترة طويلة ضد ترامب، مع وجود فرصة ضئيلة للنجاح، "أرادت أن تُسمع أصوات الأمريكيين". مضيفة: "لقد فعلت ذلك..ليس لدي أي ندم".

