نهائي كأس مصر.. التوأم حسام وإبراهيم حسن في مباراة الزمالك والأهلي

تواجد حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر وإبراهيم حسن مدير المنتخب ووليد العطار المدير التنفيذي لاتحاد الكرة في مباراة الزمالك و الأهلي بنهائي كأس مصر المقام بملعب بارك الأول بالعاصمة السعودية الرياض.

وستكون مباراة قمة نهائي كأس مصر المواجهة رقم 21 بين الأهلي والزمالك في تاريخ البطولة الأعرق، وشهدت مباريات القمة بين القطبين توازن في النتائج حيث حقق الزمالك الفوز 9 مرات وتوج باللقب، وانتصر الأهلي مثلها وحقق لقب الكأس، بينما تقاسم القطبان لقب البطولة مرتين بعدما انتهت المباراة بالتعادل، وتم تقاسم كأس البطولة.

كانت أول مباراة قمة تجمع بين الأهلي والزمالك في نهائي كأس موسم 1927-1928، وانتهت بفوز الأحمر بهدف أما آخر مواجهة جمعت بين الفريقين، فكانت في موسم 2020-2023 وانتهت لصالح الأبيض بهدفين مقابل هدف.

ويمتلك الأهلي الرقم القياسي في التتويج بلقب بطولة كأس مصر برصيد 38 لقبًا، بينما حقق الزمالك بطولة الكأس 28 مرة وهو ما يشعل الصراع بين القطبين.