الهضبة عمرو دياب يحيى حفل نهائى كأس مصر .. مشواره الفنى وتأثيره فى الرياضة

أحيا الهضبة عمرو دياب قبل قليل حفل نهائي "كأس مصر" بين فريقي الأهلي والزمالك المقام مساء اليوم الجمعة باستاد الأول بارك في الرياض برعاية المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية بحضور نخبة من ألمع النجوم في مختلف المجالات الرياضية والفنية.

وتذكر البعض من محبي "الهضبة" إحياءه العديد من المناسبات الرياضية منذ بداية مسيرته الغنائية وبالأخص حرصه علي دعم المنتخب المصري لكرة القدم وقيامه بإحياء عدد من الحفلات الغنائية أبرزها افتتاح دورة الألعاب الإفريقية عام 1991 واغنيته الشهيرة "بالحب اتجمعنا"، كما شارك في إحياء حفل غنائي بعد فوز مصر بكأس الأمم الإفريقية عام 2010، كما احتفل بتأهل المنتخب المصري لكأس العالم 2018 بأغنية "الليلة".

أبرز المناسبات الرياضية التي أحياها "الهضبة" عمرو دياب بمشواره الفني

دورة الألعاب الإفريقية 1991

أحيا النجم عمرو دياب حفل افتتاح دورة الألعاب الرياضية التي استضافتها مصر عام 1991 وقدم أغنيته الشهيرة "بالحب اتجمعنا" وحققت نجاحًا فاق كل التوقعات وأصبحت من أبرز الأغاني التي تم تقديمها بالمناسبات الرياضية، وتم ترجمة الأغنية للعديد من اللغات منها الفرنسية والإنجليزية.

ونالت الأغنية شهرة واسعة في مختلف أنحاء الوطن العربي وأصبحت من العلامات الفارقة في تاريخ عمرو دياب.