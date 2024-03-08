"الإفريقي للتنمية": 42 مليار دولار فجوات تمويلية لرائدات الأعمال بالقارة السمراء

قال البنك الإفريقي للتنمية، إن هناك اجراءات لإعادة ضبط التوجهات الخاصة بشأن التفكير في استثمار رائدات الأعمال في القارة الإفريقية من خلال البنوك التجارية والمؤسسات بما يدعم انتشار المشروعات الصغيرة والمتوسطة بقيادة نسائية في القارة السمراء.

وقالت الدكتورة بيث دنفورد،نائبة رئيس البنك للزراعة والتنمية البشرية والاجتماعية،إن رائدات الأعمال في إفريقيا يواجهن فجوة تمويل تبلغ 42 مليار دولار مقارنة بالرجال، إذ يجدن تفرقة في الحصول علي التمويل من البنوك والمؤسسات المالية تحت مزاعم عدم توافر الخبرات لديهن أو نقص الضمانات الخاصة بسداد الإلتزامات الخاصة بهن.

وأضافت إن عددا من الدراسات سواء في إفريقيا أو على مستوى العالم قد أثبتت عدم امتلاك النساء مخاطر ائتمانية مقارنة بالرجال إذ يعتبرن أكثر مصداقية لتصل معدلات السداد لأعلى مستوى لها عن نظرائهن من الرجال.