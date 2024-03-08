وزير الخارجية السعودي ونظيره البرازيلي يناقشان العلاقات الثنائية وتطورات غزة

أجرى وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، اليوم، اتصالًا هاتفيًا مع نظيره البرازيلي ماورو فييرا، حيث بحثا سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.

وتناول الاتصال مناقشة مستجدات القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها التطورات في قطاع غزة، والجهود المبذولة حيالها.

أكد الوزيران خلال الاتصال على عمق العلاقات الثنائية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية البرازيل الاتحادية، وحرصهما على تعزيزها في مختلف المجالات.

تناول الوزيران مستجدات الأوضاع في قطاع غزة، وأعربا عن قلقهما من تدهور الأوضاع الإنسانية there. ودعوا إلى ضرورة العمل على إيجاد حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، بما يحقق الأمن والاستقرار في المنطقة.

أكد الوزيران على أهمية التعاون الدولي لحل الأزمات الإقليمية والدولية، ودعوا إلى تكثيف الجهود الدولية لتحقيق السلام والاستقرار في جميع أنحاء العالم.

هذا وقد اختتم الاتصال بالتأكيد على استمرار التواصل والتنسيق بين البلدين حول مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك.