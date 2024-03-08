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الجمعة 08 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

حوادث وقضايا

مصرع ربة منزل وإصابة 11 آخرين في حادث انقلاب سيارة بالجيزة

أرشيفيه
أرشيفيه
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لقيت ربة منزل مصرعها بينما أصيب 11 آخرين في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بمنطقة أطفيح بالجيزة.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا بوقوع حادث مروري ووجود متوفي ومصابين بمنطقة أطفيح، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف وبالفحص تبين أنه أثناء سير سيارة ميكروباص اختلت عجلة القيادة بيد السائق مما تسبب في انحراف الطاره وانقلاب السيارة ونتج عن الحادث مصرع ربة منزل وإصابة 11 آخرين حري نقلهم إلي المستشفيات لتلقي العلاج اللازم.

وتك اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

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