نهائي كأس مصر.. هدايا على مقاعد جماهير الأهلي قبل مواجهة الزمالك

شهدت مدرجات ملعب الأول بارك الذي يستضيف نهائي كأس مصر بين الأهلي والزمالك ، وجود هدايا من هيئة الترفيه السعودية و شركة بروميتون راعي الأهلي.

وتوافدت جماهير الأهلي والزمالك على ملعب الأول بارك بالعاصمة السعودية الرياض، والذي يستضيف نهائي كأس مصر فى السابعة والنصف مساء اليوم، الجمعة، بتوقيت القاهرة.

ويُدير المباراة الحكم البرازيلي أندرسون دارونكو، ويسعى مارسيل كولر لتحقيق فوزه الرابع على الأبيض، فيما يأمل جوزيه جوميز لتحقيق الفوز الأول في القمة الأكثر إثارة فى الوطن العربى.

يتطلع الفريقان لحسم اللقاء والفوز ببطولة كأس مصر خاصة وإنها تأتي في منتصف الموسم وستكون مؤشر جيد للفائز للحصول على دفعة معنوية قوية لمواصلة الإنتصارات الفترة المقبلة من الموسم الجاري سواء على الصعيد المحلي أو الأفريقي فالأهلي تأهل لربع نهائي دوري أبطال أفريقيا فيما تأهل الزمالك للدور ذاته لكن في بطولة الكونفيدرالية.

الأهلي يواجه أزمة غيابات كثيرة خلال مباراة الليلة بسبب أفتقاد أكثر من لاعب للإصابة أو لأسباب فنية ، يأتي في مقدمتهم ، وسام أبو علي ومحمد الشناوي وديانج وياسر إبراهيم وكريستو للإصابة فيما يغيب كلاً من ، محمود متولي وأحمد عبد القادر وحمزة علاء لأسباب فنية.

حرص السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي على التحدث مع لاعبيه طوال الأيام الماضية عن الأخطاء الدفاعية وإهدار الفرص وغيرها من الأزمات التي عانى منها الفريق خلال المباريات الأخيرة محلياً وأفريقياً، كما تحدث كولر عن الأدوار المطلوبة من كل لاعب خلال اللقاء من أجل حسم اللقب لصالح الأهلي.

ويعول المدرب السويسري في مباراة الليلة على أوراق رابحة يأتي في مقدمتها ، حسين الشحات ورضا سليم وبيرسي تاو وموديست وكهربا الذي سيكون له دور في مباراة الليلة بنسبة كبيرة بعد الغياب عن أخر 3 مباريات للفريق محلياً وأفريقياً ، كما يعتمد المدير الفني على نجوم أخرين أمثال محمد عبد المنعم ورامي ربيعة وأمام عاشور وعلي معلول ومحمد هاني ومروان عطية ومن خلفهم الحارس الشاب مصطفى شوبير.

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