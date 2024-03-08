فرنسا تدين قرار إسرائيل بناء 3500 وحدة استيطانية بالضفة الغربية

أدانت فرنسا قرار إسرائيل بناء 3500 وحدة استيطانية بالضفة الغربية وتدعوها للتراجع الفوري، وفقا لخبر عاجل أفادت به قناة «القاهرة الإخبارية».

وقال أحمد سنجاب، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" من بيروت، إن هناك استعدادًا لبنانيًا حال اجتياح إسرائيل للبنان بريًا، وخاصة بعد محاولتي تسلل قبل عدة أيام نفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي في منطقتين بالقطاع الأوسط في الجنوب اللبناني.

وأشار مراسل " القاهرة الإخبارية"، إلى أن حزب الله اللبناني تصدى لتلك الحالتين عبر إطلاق الصواريخ على القوات التي تقدمت هناك، ما أدى لتراجع هذه القوات مرة أخرى.

وأضاف سنجاب، اليوم الجمعة، خلال مداخلة ببرنامج "جولة المراسلين"، المُذاع عبر قناة القاهرة الإخبارية، أن الاقتحام أو التحرك البري مطروح بقوة على الساحة الجنوبية اللبنانية، وخصوصًا بعد المحاولتين اللتين وقعتا قبل أيام وخاصة بعد التصريحات التي تناولتها وسائل الإعلام الأمريكية واللبنانية.

وأوضح، أن العمليات التي تتم في الجنوب اللبناني باتت عمليات نوعية وليست مجرد عمليات تنشيط أو لتسجيل المواقف، وكانت هناك عمليات قصف مكثفة سواء بالمدفعية الإسرائيلية أو الغارات الجوية التي تستهدف المنازل والمناطق في الجنوب اللبناني.