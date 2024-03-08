الاحتلال يقصف مقرا عسكريا لحزب الله بمنطقة المنصوري وآخر في بنت جبيل

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي قصف مقر عسكري لحزب الله بمنطقة المنصوري وآخر في بنت جبيل، وفقا لخبر عاجل نقلته فضائية «القاهرة الإخبارية»، اليوم الجمعة.

وكان الإعلام الحربي التابع لـ"حزب الله" اللبناني، اعلن فجر اليوم الجمعة 8 مارس، ملخصا للعمليات التي نفذها ضد الجنود والمواقع الإسرائيلية خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وقال الإعلام الحربي في بيانه "دعما للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة ‌‌‏والشريفة، نفذت المقاومة الإسلامية عددا من العمليات ضد مواقع وانتشار الجيش الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية".