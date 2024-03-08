برلماني: لقاء السيسي ورئيس وزراء أرمينيا يستهدف تعزيز العلاقات بين البلدين

قال النائب محمد سلطان عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي مع نيكول باشينيان رئيس وزراء جمهورية أرمينيا، يستهدف تعزيز العلاقات الاستراتيجية بين البلدين.

وأوضح عضو لجنه حقوق الإنسان في تصريحات صحفية له، أن مصر وأرمينيا لهما تاريخ طويل من العلاقات المشتركة في مختلف المجالات، سواء الاقتصادية، الثقافية، السياحية، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.



وأكد النائب محمد سلطان ، أن زيارة رئيس أرمينيا دليل على مكانة وثقل الدولة المصرية سياسيًا واقتصاديًا على المستويين الإقليمي والدولي وذلك من حيث التمدد في دوائر العلاقات الدولية وتنوع الشراكات.

وأشار النائب محمد سلطان، إلى أن الدولة المصرية استعادت أمجاد الماضي تحت قيادة الرئيس السيسي وخططت بقوة لبناء المستقبل من خلال شراكات اقتصادية وسياسية ودبلوماسية مع دول العالم.

وتابع النائب محمد سلطان، أن القيادة السياسية تَسلك نهجًا دبلوماسيًا من طراز رفيع يتميز بالحكمة والحِنكة، مما أعاد الدولة المصرية إلى ريادتها دوليا وإقليميًا من خلال جذب الاستثمارات الأجنبية وتوطين الصناعات المختلفة.

ولفت النائب محمد سلطان ، إلى أن مصر تُعد من أوائل الدول التي اعترفت باستقلال أرمينيا عقب استقلالها عن الاتحاد السوفييتي، ومع تولي الرئيس السيسي مقاليد حُكم البلاد شهدت العلاقات الثنائية دفعة قوية، حيث قام السيسي بأول زيارة رسمية لرئيس مصري إلى دولة أرمينيا عام 2023 من أجل بحث سُبل التعاون المشترك وهو ما عاد بالنفع على الدولتين.

وأشاد النائب محمد سلطان، بتطرق اللقاء إلى تطورات الأوضاع في غزة ووقف إطلاق النار، تأكيد على دعم مصر للقضية الفلسطينية في جميع المباحثات والمحافل الدولية.