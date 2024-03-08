الكاردينال بييرباتيستا في زياره رعوية لفحيص

استقبلت مدينة الفحيص، الكاردينال بييرباتيستا بيتسابالا، بطريرك القدس للاتين، في زيارته الراعوية إلى الفحيص، حيث جرى له استقبال حاشد عند دوار البلدية، بحضور حشد من أهالي المدينة.



وفي اليوم الأول من الزيارة، وهو اليوم وبعد الاستقبال الرسميّ في دار البلدية، زار كنيسة الروم الملكيين الكاثوليك، وكنيسة الروم الأرثوذكس، ومن ثمّ كنيسة اللاتين في منطقة البلد، والتقى برؤساء الجمعيات في الفحيص، تبعه غداء رسميّ. وفي فترة ما بعد الظهر

وفيما بعد قام البطريرك بمنح سرّ المعموديّة لعدد من الأطفال في كنيسة قلب مريم الطاهر بالبلد، والتقى الفعاليات الرعوية في كنيسة أم النعم بالعلالي.