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الجمعة 08 مارس 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بوابة العرب

الجيش السوداني يعلن موافقة مشروطة لوقف القتال خلال رمضان

الفريق عبد الفتاح
الفريق عبد الفتاح البرهان
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أكد مندوب السودان في الأمم المتحدة، أن الفريق عبد الفتاح البرهان، قائد عام مجلس السيادة، وافق على وقف القتال خلال شهر رمضان بشرط تنفيذ مقررات جدة بخروج قوات الدعم السريع من منازل المواطنين والأعيان المدنية.

 وأشار إلى موافقة السودان على دخول المساعدات الإنسانية بما يحفظ سيادته وأمنه.

وطلبت الأمم المتحدة من طرفي النزاع في السودان أمس الخميس، بواسطة أمينها العام أنطونيو جوتيريش، وقف إطلاق النار خلال شهر رمضان، وفي الوقت الذي يحتاج فيه نصف سكان السودان، أي حوالي 25 مليون شخص، إلى مساعدات إنسانية للبقاء على قيد الحياة، يعاني حوالي 18 مليون شخص من نقص الأمن الغذائي الحاد.

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