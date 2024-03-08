الليلة.. عبدالله السعيد في مباراة قمة نهائي كأس مصر

تترقب جماهير الكرة المصرية الظهور الأول لعبدالله السعيد، لاعب الزمالك بالقميص الأبيض في مباراة القمة، والتي تنطلق بعد ساعات على ملعب الأول بارك بالعاصمة السعودية الرياض في نهائي كأس مصر، خاصة أنه خاض عددا من مباريات القمة بالقميص الأحمر.

وتعقد الجماهير البيضاء آمالا كبيرة على السعيد في لقاء الليلة، خاصة أنه من القوة الضاربة التي يعتمد عليها الجهاز الفني للأبيض بقيادة جوزيه جوميز، خاصة أنه الصفقة الأهم التي تعاقدت معها إدارة الزمالك في فترة الانتقالات الشتوية الماضية، لما يمتلك من قدرات فنية عالية، إضافة إلى الخبرات الكبيرة.

وتمني جماهير الزمالك نفسها بأن يكرر السعيد سيناريو الظهور الأول له مع بيراميد ضد الأهلي في موسم 2019 والذي تمكن من هز شباك الأحمر بعد ساعات قليلة فقط من وصوله مصر.

ويعد عبدالله أكثر المستفيدين من قمة اليوم، خاصة أنه عاد للحياة الكروية من جديد بعد أن انضم للزمالك صاحب الظهير الجماهيري الكبير، والذي كان يحلم بالتواجد به منذ رحيله عن الأهلي.

سجل «السعيد» في القمة من قبل بقميص الأحمر أربعة أهداف، هدفان في السوبر المصري بالإمارات لموسم 2015، وهدف في قمة نهائي كأس مصر 2015-2016 والأخير في قمة الدور الأول لموسم 2017-2018.

كان السعيد انضم للأهلي قادما من الإسماعيلي في 2011 قبل انتقاله إلى كوبيون بالاسيورا الفنلندي على سبيل الإعارة ومنه إلى أهلي جدة ثم العودة للدوري المصري من بوابة بيراميدز ثم الانضمام للزمالك في يناير الماضي.

ومن بين اللاعبين الذين تترقبهم جماهير الزمالك ظهورهم في لقاء اليوم، أيضًا: ناصر ماهر، لاعب الأهلي السابق، وصانع ألعاب الزمالك والذي أثار جدلًا واسعًا، خلال الفترة الماضية، بعد إدلائه ببعض التصريحات.

ويعد ماهر من الأوراق الرابحة التي يحتفظ بها الجهاز الفني على مقاعد البدلاء ومن المنتظر أن يكون له دور كبير في لقاء اليوم.

وخاض ماهر عددا من التجارب منها الانضمام لنادي سموحة على سبيل الإعارة وفيوتشر قبل أن يحصل على عقد اللاعب بشكل نهائي في موسم 2021، قبل الانتقال إلى صفوف القلعة البيضاء في يناير الماضي.

لم يختلف الأمر كثيرًا عن أحمد حمدي، لاعب الأهلي السابق، وصانع ألعاب الزمالك الحالي، الذي يأمل إلى تقديم أداء قوي لاعتماد أوراقه في صفوف القلعة البيضاء في مباراة اليوم ويثبت للأهلي أنه كان جديرا بالاستمرار داخل القلعة الحمراء والذي لعب لأندية الجونة ثم مونتريال الكندي، والذي فسخ تعاقده معه لينضم في صفقة انتقال حر للقلعة البيضاء في يناير الماضي.