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الخميس 07 مارس 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة سبورت

الدوري الأوروبي.. ميلان يفرض سيطرته على سلافيا براج بالشوط الأول

مباراة ميلان وسلافيا
مباراة ميلان وسلافيا براج
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فرض فريق ميلان الإيطالي سيطرته على نظيره سلافيا براج التشيكي، في الشوط الأول من المباراة، التي تقام حاليًا بينهما على ملعب سان سيرو، ضمن منافسات ذهاب دور الـ16 من بطولة الدوري الأوروبي.

وتقدم الروسونيري على ضيفه التشيكي بثلاثية مقابل هدف في الشوط الأول، الذي شهد حالة طرد مبكرة في الدقيقة 26، حيث أشهر حكم اللقاء البطاقة الحمراء في وجه ماليك ضيوف لاعب سلافيا براج.

افتتح الفرنسي أوليفييه جيرو التهديف في المباراة، برأسية في الدقيقة 34، قبل أن ينجح فريق الضيوف في تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 36.

ولكن أعاد تياني ريندرز ميلان للمقدمة من جديد بهدف ثان في الدقيقة 44، من تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء، ثم عزز لوفتس تشيك تقدم العريق الإيطالي بالهدف الثالث في الدقيقة 45+1.

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