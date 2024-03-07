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الخميس 07 مارس 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

إصابة 10 أشخاص فى تصادم سيارة نقل بمركبتي توك توك بأسوان

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أصيب 10 أشخاص، اليوم، فى حادث تصادم سيارة ربع نقل بمركبتين توك توك، على الطريق الزراعى "مصر أسوان" السريع، وتم استدعاء الإسعاف ونقلت المصابين إلى المستشفى.

تلقى مرفق إسعاف أسوان، إخطاراً بوقوع الحادث بالقرب من قرية الرغامة شرق التابعة بمركز كوم أمبو بمحافظة أسوان، وأسفر الحادث عن إصابة 10 أشخاص، تم نقلهم إلى مستشفى كوم أمبو المركزى لتلقى الرعاية الطبية اللازمة.

تبين أن المصابين فى الحادث، هم: "جامع عوض، أحمد أبوضيف، فاطمة على، زيني سعيد، جابر محيى، أدم أحمد، أحمد عوض، يونس جابر، حسنى حسن، ندى أحمد، جنى أحمد"، وتنوعت الإصابات ما بين كدمات وكسور وجروح.

حادث تصادم الطريق الزراعى مصر أسوان قرية الرغامة شرق أخبار محافظة أسوان