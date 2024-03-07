فرنسا تدين الهجوم الحوثي على سفينة تجارية في خليج عدن

عبرت فرنسا بشدة عن إدانتها الهجوم الذي نفذته جماعة الحوثي على سفينة تجارية في خليج عدن، الذي أسفر عن مقتل 3 بحارة وإصابة 4 آخرين.

وجاء في بيان صادر عن وزارة الخارجية الفرنسية اليوم الخميس، أن الهجمات التي نفذها الحوثيون على حركة الملاحة البحرية العالمية أمس تمثلت في مرحلة جديدة من التصعيد، مطالبة بوقف هذه الهجمات.

وأشارت الخارجية الفرنسية أيضًا إلى مسؤولية الحوثيين عن غرق السفينة "روبيمار" قبل عدة أيام، محذرة من الخطر البيئي الجدي الذي قد يحدثه غرق السفينة.

وأعلنت الخارجية الفرنسية استمرار التزام فرنسا في إطار عملية "أسبيدس" الأوروبية لضمان سلامة الملاحة وحرية الملاحة وفقًا للقانون الدولي. وقد أطلق الاتحاد الأوروبي عملية "أسبيدس" في 19 فبراير بقيادة إيطاليا لتأمين الملاحة التجارية في البحر الأحمر وخليج عدن ومضيق باب المندب ومضيق هرمز والخليج العربي من هجمات جماعة الحوثي في اليمن.

وأعلنت جماعة الحوثي أنها استهدفت سفينة شحن تابعة لليونان في خليج عدن بالصواريخ، مما أدى إلى اندلاع حريق على متن السفينة.

وأوضح المتحدث العسكري للحوثيين يحيى سريع في بيان أن الهجوم جاء بعد رفض طاقم السفينة الرسائل التحذيرية.