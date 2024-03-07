صحيفة أمريكية: صراع القمح بين بولندا وأوكرانيا يعزز مكانة بوتين

قالت صحيفة «بوليتيكو» الأمريكية إن الصراع بين بولندا وأوكرانيا على القمح لعب دورًا فى تعزيز مكانة الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، على الرغم من عدم تورطه بشكل مباشر فيه، حيث أظهرت روسيا قوته كأكبر منتج ومورد للحبوب فى العالم.

ولفتت الصحيفة إلى أن الرابح الوحيد فى الحرب التجارية بين بولندا وأوكرانيا هو الرئيس بوتين، لأنها تبرز قوة روسيا كأكبر مصدر للحبوب فى العالم. يُفترض أن هذا يعنى أن الحرب التجارية بين بولندا وأوكرانيا تسهم فى تعزيز دور روسيا فى سوق الحبوب العالمية، مما يعطى بوتين موقفًا قويًا ويزيد من نفوذه السياسى والاقتصادي.

وذكرت الصحيفة أنه بسبب التوتر المتصاعد على الحدود بين أوكرانيا وبولندا، بدأت كييف فى اتهام وارسو بمنع دخول الحبوب الأوكرانية وتسهيل دخول البضائع الروسية بقيمة ملايين اليوروهات.

من ناحيته حاول رئيس الوزراء البولندي، دونالد توسك، توجيه اللوم نحو روسيا بشأن مشاكل المزارعين البولنديين والأوروبيين، مطالبًا بفرض حظر على واردات الحبوب الروسية على مستوى الاتحاد الأوروبي. وأشارت الصحيفة إلى عدم وجود أدلة تثبت تأكيدات «توسك» بأن المشاكل التى يواجهها المزارعون البولنديون تعود إلى واردات الحبوب الروسية أو حتى الأوكرانية.

كما أشارت إلى محاولة دولة أوروبية أخرى، وهى لاتفيا، فى يناير الماضي، لفرض حظر على استيراد المنتجات الزراعية فى الاتحاد الأوروبي، لكنها فشلت بسبب معارضة الدول الأخرى فى الاتحاد التى أكدت أن ذلك سيكلفها كثيرًا.

أوضحت الصحيفة أن العقوبات الغربية لا تشمل المواد الغذائية الروسية، على عكس الطاقة وبعض المنتجات الأخرى، مشيرة إلى أن بلدانًا فى الاتحاد الأوروبى مثل إسبانيا وإيطاليا لا تزال تعتبر من المستوردين الرئيسيين للحبوب الروسية.

