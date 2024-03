السبت.. مشروعات تخرج "العالي للسينما" وورش رسم بنادي سينما الطفل

يقيم المركز القومى للسينما برئاسة مدير التصوير د. حسين بكر نادى سينما الطفل يوم السبت القادم الموافق ٩ مارس، في تمام الساعة ١٢ ظهرا، وذلك في إطار حرص وزارة الثقافة علي نشر الثقافة السينمائية.

ومن المقرر أن يعرض النادى مجموعة من أفلام مشروعات التخرج لطلبة المعهد العالى للسينما قسم الرسوم المتحركة ، حيث يعرض كلاً من فيلم "الهودج" إخراج هبة الشاذلى ،"العفريت" إخراج أحمد الله سعيد ، وفيلم "بطل أونطة" إخراج عامر حسن ، فيلم "لماذا" إخراج شيماء صبرى ، فيلم "أنا الحصان" إخراج مروة عبد السميع ،فيلم "نظرة" إخراج ريهام عباس ،فيلم "خيال" إخراج دنيا صدقى ،فيلم "صرخة انسان" إخراج نسرين عبد الحليم ، فيلم" Bubble" إخراج محمد حماد ، فيلم " More Than Enough " إخراج تريزا عيد الشهيد ، فيلم "لا أرى لا أسمع لا أتكلم" إخراج مصطفى جاد ، فيلم " اوركيد " إخراج تقى بركات، وعقب عرض الأفلام يقيم النادي ورشة رسم وتلوين للأطفال المشاركين بالنادي.

يذكر أن نادي سينما الطفل تشرف عليه الفنانة رانية محمود ، ويقام بالتعاون مع قطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور وليد قانوش.