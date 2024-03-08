اليوم لمدة 6 ساعات.. قطع المياه عن بعض مناطق فيصل بالجيزة

أعلنت محافظة الجيزة اليوم الجمعة أنه في إطار تنفيذ خط مياه شرب ٢٠٠ مم لتحسين الضغوط بمنطقة عمرو بن العاص - كفر طهرمس والذي الانتهاء منه ومتبقي تنفيذ أعمال الربط على المصدر.



تشير محافظة الجيزة بأن شركة مياه الشرب والصرف الصحي ستقوم بقطع المياه لمدة (٦) ساعات من الساعة ١٢ مساءًا يوم الجمعة الموافق ٢٠٢٤/٣/٨ الى الساعة ٦ صباحًا يوم السبت الموافق ٢٠٢٤/٣/٩، وذلك لربط الخط الجديد مع الخط القائم.



وتوضح محافظة الجيزة بأن المناطق المتأثرة بقطع المياه هي: منطقة عمر بن العاص بالكامل من شارع فيصل حتى شارع المنشية، والصفا والمروة، والطوابق.



وكلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالالتزام بالجدول الزمني المحدد للأعمال لإعادة ضخ المياه بصورتها الطبيعية للمناطق المتأثرة موجها رئيس حي الهرم بالمتابعة الميدانية للأعمال وإزالة أي معوقات.



وتوضح محافظة الجيزة بأن شركة مياه الشرب والصرف الصحي ستقوم بتوفير سيارات محملة بالمياه النقية الصالحة للشرب لتتحرك في الأماكن المتأثرة وللطوارئ يتم الاتصال بالخط الساخن ١٢٥ لتلبية احتياجاتهم فورًا.