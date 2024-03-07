لمدة 10 ساعات... تعرف علي المناطق المتأثرة بانقطاع المياه بمدينة الحوامدية

أعلنت محافظة الجيزة، أنه في إطار تنفيذ أعمال ربط خط طرد قطر ۸۰۰ مم لتشغيل توسعات محطة معالجة الصرف الصحى بالحوامدية فسوف يتم تنفيذ أعمال الربط على الخط القائم الأمر الذي يتطلب قطع مياه الشرب لمدة 10 ساعات لتنفيذ أعمال الربط.

وأوضحت المحافظة، بأن الأمر سوف يستلزم قيام شركة مياه الشرب والصرف الصحي بقطع المياة لمدة (۱۰) ساعات من الساعة العاشرة مساءا يوم الجمعة الموافق ٢٠٢٤/٣/٨ الى الساعة الثامنة صباحا يوم السبت الموافق ٢٠٢٤/٣/٩. لاتمام اعمال الربط.

وأشارت إلى أن المناطق المتأثرة بقطع المياه هي مدينة الحوامدية والقرى التابعة لها.

وكلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالالتزام بالجدول الزمني المحدد للأعمال لإعادة ضخ المياه بصورتها الطبيعية للمناطق المتأثرة موجها رئيس مدينة الحوامدية بالمتابعة الميدانية للأعمال وإزالة أي معوقات.

وأكدت محافظة الجيزة بأن شركة مياه الشرب والصرف الصحي ستقوم بتوفير سيارات محملة بالمياه النقية الصالحة للشرب لتتحرك في الأماكن المتأثرة وللطوارىء يتم الاتصال بالخط الساخن ١٢٥ لتلبية احتياجاتهم فورا.