افتتاح فعاليات "الفاو موديل" بجامعة مطروح للعام الثاني على التوالي

افتتحت كلية الزراعة الصحراوية والبيئية بجامعة مطروح، اليوم الخميس، فعاليات "الفاو موديل"، الذي يمثل نموذج يحاكي منظمة الأغذية والزراعة العالمية التابعة للأمم المتحدة، وذلك تحت رعاية رئيس الجامعة الدكتور مصطفى النجار.

وأوضح رئيس جامعة مطروح أن "الفاو موديل" تتمثل رسالته في إعداد جيل قادر على مواكبة التطور العالمي والبحث العلمي وريادة الأعمال وسوق العمل في المجال الطلابي، مؤكدًا حرص الجامعة على التعاون مع مختلف الجهات الدولية والمحلية، بهدف خدمة العملية التعليمية وإعداد جيل قادر على المنافسة في المستقبل.

ومن جانبه أشار الدكتور إبراهيم أباظة عميد كلية الزراعة الصحراوية والبيئية بالجامعة، إلى أن الفاو موديل يهدف إلى تأهيل الطلاب لسوق العمل وخاصةً سوق العمل الزراعي، من حيث إقامة برامج متنوعة خاصة بالزراعة وبرامج خاصة بمهارات سوق العمل، وإقامة برامج متنوعة متكاملة لشرح أساسيات البحث العلمي، وكذلك تنظيم مسابقات؛ بهدف مساعدة الطلاب لتحويل أفكارهم ومشاريعهم لشركات ناشئة، موضحًا أن الفاو موديل يأتي انطلاقًا من رؤية الكلية لتحسين الكفاءة التعليمية للطالب وتنمية مهارات البحث العلمي لديه؛ بهدف تخريج طالب ذو مواصفات متميزة قادر على المنافسة بسوق العمل.

بدوره أكد الدكتور أحمد محجوب شعلان مشرف نموذج الفاو موديل بكلية الزراعة الصحراوية والبيئية، اهتمام الوزارة بتأهيل الطلاب لسوق العمل وتعريفهم بمجال البحث العلمي وريادة الأعمال من خلال مجموعة من التدريبات التي يوفرها الفاو موديل في مختلف المجالات مع مدربين متميزين في مجالهم، مضيفًا أنها مبادرة هامة يمكن الاستفادة منها من خلال إمداد الطلاب بالعديد من المهارات والخبرات الخاصة.

كما شملت كلمات الحضور، كلمة رئيس نموذج الفاو موديل بالجامعة الطالبة حبيبة حمودة، وكلمة المهندس رزق محمود موسى مدير البساتين بمديرية الزراعة، والتي تناول خلالها فوائد الزراعة المائية "الهيدروبونيك"، كما تناول بالشرح "الأكوابونيك" والذي يمثل نظام متكامل لتربية الأسماك مع زراعة الخضروات، وكذلك كلمة الباحث محمد فزاع والتي تناول خلالها طرق توليد الطاقة المتجددة من مياه الصرف الصحي.

وتناولت كلمة الدكتور أحمد كمال سبل ترشيد استهلاك المياه، وكلمة نائب مدير جهاز تنمية المشروعات محمد علي، والتي تناول خلالها مسابقة ريادة الأعمال، بالإضافة لكلمة المهندس عبد العزيز سامي ممثل شركة مايكروسوفت، وكلمة رالي مصر لريادة الأعمال والمدعوم من الأكاديمية البحرية للعلوم والتكنولوجيا بهدف دعم وتمويل المشروعات عرضها ممثل رالي مطروح عبد الرحمن علي.

جدير بالذكر أن فقرات الفعالية بدأت بالسلام الوطني لجمهورية مصر العربية، تلاوة آيات من القرآن الكريم، كما تم تنظيم مسابقة أبو هشيمة لريادة الأعمال، ورالي سوسايتي وتعريف المسابقة، بالإضافة لعرض اسكتش بعنوان "فلسطين رغم أنني لم أسكنها"، وفقرة شعر.