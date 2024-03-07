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الخميس 07 مارس 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

الأخبار

الأمن العام يضبط 3 متهمين هاربين محكوم عليهم بالإعدام

وزارة الداخلية
وزارة الداخلية
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أسفرت جهود قطاع الأمن العام  فى إطار مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية لملاحقة وضبط المحكوم عليهم الهاربين بمشاركة عدد من مديريات الأمن عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:-

ضبط (سائق مركبة "توك توك" ) بدائرة مركز شرطة كرداسة بالجيزة، لكونه محكوم عليه غيابيًا بالإعدام شنقًا فى قضية (قتل عمد).
 ضبط (عامل)  بدائرة قسم شرطة أول العامرية بالإسكندرية، لكونه محكوم عليه غيابيًا بالإعدام شنقًا فـى قضية (قتل عمد وشروع فيه).

كما تم ضبط (أحد الأشخاص) بدائرة مركز شرطة السادات بالمنوفية، لكونه محكوم عليه غيابيًا بالإعدام شنقًا فى قضية (قتل عمد وشروع فـيه وإتلاف وسلاح وذخيرة)،والسجن 4 سنوات فـى جنايتى أبرزهما (شروع فى قتل وسلاح آلى).

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية. 

بالإعدام محكوم عليه غيابيا بالإعدام الهاربين قطاع الامن العام