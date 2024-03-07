هل ترتفع أسعار السيارات في مصر بعد تعديل الدولار الجمركي؟.. عضو الشعبة يجيب

كشفت شعبة السيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية، تأثير رفع سعر الدولار الجمركي عند 49.57 جنيه بدلا من 30.96 جنيه، على سوق السيارات المصري.

وقال منتصر زيتون، عضو شعبة السيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن تعديل سعر الدولار الجمركي ورفعه إلى49.57 جنيه، سيؤدي إلى زيادة أسعار السيارات في مصر.

وأضاف زيتون لـ"البوابة نيوز"، أن الدولار الجمركي يعبر عن سعر الدولار أمام الجنيه الذي تستخدمه الجهات الجمركية لتحديد قيمة البضائع المستوردة من أجل حساب الرسوم الجمركية بناءً عليه.

وأوضح عضو شعبة السيارات، أن السوق المصري يمر بحالة من عدم الاتزان والاستقرار بعد زيادة سعر الدولار واقترابه من 50 جنيها، مما أدى قيام بعض التجار والموزعين بوقف البيع مؤقتا.

وكان منتصر زيتون، عضو الشعبة العامة للسيارات بالغرفة التجارية، قد نصح المواطنين بسرعة شراء السيارات في الوقت الحالي، مؤكدًا أنه الوقت الأنسب أمام المقبلين على الشراء، لافتا إلى أن الفترة المقبلة قد تشهد زيادات جديدة مرى أخرى.

وتداول الجنيه المصري عند نحو 49.5 للدولار في السوق الرسمي في بداية تعاملات الخميس، نفس مستوى إغلاق الأربعاء، بحسب بيانات مجموعة بورصة لندن.

وكان البنك المركزي المصري، قد رفع أسعار الفائدة بـ 6% في اجتماع مفاجئ صباح الأربعاء.