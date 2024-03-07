صعود جماعي لمؤشرات البورصة في ختام تعاملات اليوم الخميس

ارتفعت مؤشرات البورصة جماعيا في ختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، وزاد رأس المال السوقي بنحو 93.2 مليار جنيه، مدعومة بمشتريات المستثمرين المصريين والعرب، ليسجل في الختام 2.124 تريليون جنيه.

وصعد المؤشر الرئيسي للسوق "EGX30" بنسبة 5.24%، ليغلق عند مستوى 31,300.54 نقطة، وكذلك مؤشر EGX30-TR بنسبة 4.01%، ليغلق عند مستوى 13,341.65 نقطة.

كما ارتفع مؤشر" EWI- EGX70" بنسبة 0.3%، ليغلق عند مستوى 7,223.93 نقطة، وكذلك مؤشر "EGX100" بنحو 1.02%، ليغلق عند مستوى 10,281.1 نقطة، وارتفع ايضا مؤشر "EGX30 Capped" بنسبة 4.48% ليغلق عند 38,801.38 نقطة.

وسيطر على تعاملات المستثمرين المصريين والأجانب الاتجاه الشرائي، مسجلين صافي بلغ 385.8 مليون جنيه، 224.7 مليون جنيه على الترتيب، بينما اتجهت تعاملات المستثمرين الاجانب نحو البيع مسجلين صافي بلغ 610.5 مليون جنيه.

وسجلت قيم التداولات اليوم لتسجل نحو 6.6 مليار جنيه، وذلك بعد التداول على 696.7 مليار سهم، من خلال 144.3 ألف صفقة منفذة.