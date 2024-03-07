نوير يكتب التاريخ ويتربع على عرش "الكلين شيت" بأبطال أوروبا

تربع الألمانى مانويل نوير حارس مرمى فريق بايرن ميونيخ، بعد فوز فريقه بثلاثية نظيفة على لاتسيو الإيطالى، فى ثمن نهائى دورى أبطال أوروبا، على عرش "الشباك النظيفة" فى "الشامبيونز ليج".

تأهل فريق بايرن ميونيخ الألمانى، إلى دور ربع نهائى بطولة دورى ابطال أوروبا، بعد الفوز ذهابًا وأياباً برباعية نظيفة على نظيره لاتسيو الإيطالى.

بهذه النتيجة أصبح مانويل نوير ‏أكثر من حقق شباك نظيفة "كلين شيت" في دوري أبطال أوروبا تاريخياً، بـ 57 مرة خلال 136 مباراة، متخطياً الإسبانى إيكر كاسياس الحارس السابق لريال مدريد، صاحب الـ 57 مرة خلال 177 مباراة، فى تاريخه مع "الشامبيونز ليج".