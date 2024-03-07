تكريم مدرسة كليوباترا الرياضية بالإسكندرية لفوزها بكأس بطولة المدارس الرياضية

قام الدكتور عربي أبوزيد مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية اليوم الخميس بتكريم طالبات مدرسة كليوباترا الرياضية الفائزات بكأس بطولة المدارس الرياضية 2024 على مستوى الجمهورية التي أقيمت في محافظة الوادي الجديد تحت شعار ( نبني بطل.. نحقق أمل )، وذلك بعد الفوز بالمركز الأول جمهوري فى كرة السلة والأول جمهوري في كرة اليد والأول جمهوري في ألعاب القوى.

وشارك في البطولة 700 لاعب ولاعبة من 22 مدرسة رياضية بمحافظات (القاهرة - الجيزة - الإسكندرية - القليوبية - بني سويف - الفيوم - سوهاج - أسيوط - الأقصر- المنيا - بورسعيد - المنوفية - الشرقية )، وتضمنت البطولة مسابقات كرة القدم - كرة السلة - كرة اليد -كرة الهوكي- الكاراتيه - المصارعة ومسابقات ألعاب القوي 100 متر عدو - 100 متر حواجز بنات، 100 حواجز بنين وتتابع 100متر، - الوثب الطويل - دفع الجلة.

وأكّد مدير المديرية أن مثل هذه المسابقات تنعكس بشكل إيجابيّ على صحّة الطالب البدنيَة والنفسيّة، وهي عامل من العوامل المساعدة على تخطي الأزمات، فعن طريق التربية البدنية والرياضية يحدث التنفيس عن الرغبات المكبوتة وتسرب الطاقة الزائدة وفك كوابل المشكلات الناجمة عن الإحباط وعدم الأمان والعدوان، فمثلا الأنشطة الفردية تمنح التلاميذ الثقة بالنفس وقيمة الذات.

كما تمنح الأنشطة الجماعية تكوين العلاقات مع المحيط المدرسي والتفاعل الاجتماعي وتغرس روح العمل الجماعي، والممارسة الرياضية تمنح فرصة التحكم في الانفعالات وتوازنها في تحقيق الشعور بالقبول والانتماء.