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الخميس 07 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

حوادث وقضايا

القبض على 3 عاطلين بحوزتهم 3 كيلو حشيش وأقراص مخدرة بالمقطم ومنشأة ناصر

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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ألقت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة القبض على 3 عاطلين بحوزتهم 3 كيلو حشيش وأقراص مخدرة بالمقطم ومنشأة ناصر.

والبداية عندما تم ضبط سائق بدائرة قسم شرطة المقطم، وبحوزته كيلو جرام لمخدر الحشيش - سلاح أبيض - سيارة أجرة، وضبط عاطلين - لهما معلومات جنائية - بدائرة قسم شرطة المطرية، وبحوزتهما 3 كيلو جرامات لمخدر الحشيش - سلاح أبيض "مطواة".

كما تم ضبط عاطلين - لأحدهما معلومات جنائية - بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر، وبحوزتهما عدد من الأقراص المخدرة مختلفة الأنواع وسلاح أبيض.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

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