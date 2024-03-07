ألقت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة القبض على 3 عاطلين بحوزتهم 3 كيلو حشيش وأقراص مخدرة بالمقطم ومنشأة ناصر.

والبداية عندما تم ضبط سائق بدائرة قسم شرطة المقطم، وبحوزته كيلو جرام لمخدر الحشيش - سلاح أبيض - سيارة أجرة، وضبط عاطلين - لهما معلومات جنائية - بدائرة قسم شرطة المطرية، وبحوزتهما 3 كيلو جرامات لمخدر الحشيش - سلاح أبيض "مطواة".

كما تم ضبط عاطلين - لأحدهما معلومات جنائية - بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر، وبحوزتهما عدد من الأقراص المخدرة مختلفة الأنواع وسلاح أبيض.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.