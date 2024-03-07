«التسويق والعلامات التجارية».. ندوة بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا

الخميس 07/مارس/2024 - 10:17 ص

نظمت كلية الفنون والتصميم بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري فرع القرية الذكية اليوم، ندوة عن «التسويق والعلامات التجارية» ألقاها المخرج شريف عبدالكريم، وذلك في إطار حرص الكلية علي مواكبة التطورات والتحديات التي تواجه الطالب وتأهيله إلى سوق العمل.

وعقدت الندوة تحت رعاية الدكتور أيمن ونس عميد كلية الفنون والتصميم وبحضور الدكتور ياسر الشامي عميد شئون الطلاب والدكتورة أميرة إحسان وكيل الكلية لشئون التعليم ولفيف من مراكز المسئولية والطلاب والعاملين بالكلية.

وناقش المخرج شريف عبدالحكيم مع طلبة الكلية أهمية التسويق والترويج في زيادة المبيعات والإنتاجية وارتباطه بالعلامات التجارية ومدى تأثيره على وعي الجمهور وتأثيره وجذبه للعلامة التجارية.

وأضاف أهمية العلامة التجارية في إيجاد الانطباع الجيد لدى المستهلكين قيمة وأهمية العلامات التجارية للمؤسسات المختلفة، مضيفاً "إن العلامات التجارية الناجحة تبقى عالقة في ذهن الأفراد ومن خلالها يتعرف الأفراد على المؤسسات وأهدافها وخدماتها المختلفة.

وفي نهاية الندوة، كرم الدكتور أيمن ونس عميد كلية الفنون والتصميم المخرج شريف عبدالكريم ومنحه درع التكريم الخاصة بالأكاديمية تقديرا لدوره المتميز في مجال التسويق والعلامات التجارية.