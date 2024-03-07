أوكرانيا: حصيلة قتلى الجيش الروسي في الحرب ترتفع إلى 421430 جنديا

أعلنت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، اليوم الخميس، أن حصيلة ضحايا الجيش الروسي في الحرب ارتفعت إلى 421430 جنديا روسيا بين 24 فبراير 2022 و7 مارس 2024.

وأشارت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، أن 1160 جنديا روسيا قتلوا خلال الـ24 ساعة الماضية، بحسب ما أوردته وكالة أوكرينفورم الأوكرانية.

وأضافت أنه منذ بدء الحرب، دمرت قوات الدفاع الأوكرانية 6،695 دبابة روسية (بما في ذلك 17 دبابة في الـ 24 ساعة الماضية)، و12،779 (+51) مركبة قتال مدرعة، و10،350 (+42) نظام مدفعية، و1،009 (+1) قاذفة صواريخ متعددة، و701 أنظمة حربية مضادة للطائرات، 347 طائرة حربية، 325 مروحية، 7،963 (+42) نظام جوي تكتيكي بدون طيار، 1،919 (+1) صاروخ كروز، 26 سفينة حربية/قواطع، غواصة واحدة، 13،532 (+53) شاحنة وناقلة وقود، و1،647 (+5) قطع من المعدات الخاصة.