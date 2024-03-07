اليوم.. الرئيس الأمريكي يلقي خطاب حالة الاتحاد

ذكر موقع "آكسيوس" الأمريكي، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيلقي، اليوم الخميس، خطاب حالة الاتحاد، والذي يعد فرصة له لإيصال رسالة إلى الشعب الأمريكي وإقناعه بأنه علي استعداد لتولي ولاية رئاسية أخرى.

وأشار الموقع إلي أن حالة الاتحاد هي الخطاب السنوي الأكثر شهرة للرئيس الأمريكي، وهي ذات أهمية خاصة في عام الانتخابات الرئاسية هذا لأنها أكبر فرصة له لإعادة ضبط المفاهيم العامة وتغييرها.

وقالت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض كارين جان بيير، في تصريحات للصحفيين، إن خطاب حالة الاتحاد "سيكون لحظة مهمة للغاية بالنسبة لبايدن، إنه يتطلع إلى الحديث عن الإنجازات التي حققها في السنوات الثلاث الماضية وكذلك الرؤية التي لديه بشأن البلاد".

ومن المتوقع أن يسلط الرئيس الأمريكي الضوء على إنجازاته "التاريخية" الحالية في قضايا تتراوح من الإنفاق على البنية التحتية إلى إلغاء الرسوم غير المرغوب فيها، وفقا للموقع.

وقال مسؤول في البيت الأبيض، في تصريحات نشرها الموقع، "سيتحدث الرئيس عن العمل الذي ينتظره لجعل الحياة أفضل لكل أمريكي".

وسيشمل الخطاب "جعل الأثرياء والشركات تدفع نصيبها العادل من الضرائب" وتعزيز الديمقراطية في البلاد و "أجندة موحدة" التي تشمل الحد من الفنتانيل ومساعدة قدامى المحاربين والقضاء علي السرطان، بحسب الموقع.