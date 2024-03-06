اسم على مسمى.. "رأس جميلة" وجهة سياحية مثالية جاذبة للاستثمار

رأس جميلة من أبرز المعالم في مدينة السلام شرم الشيخ، تلك المدينة التي لم يأتِ فوزها بجائزة أفضل وجهة سياحية آمنة في العالم، ضمن جوائز الاتحاد الأفريقي الآسيوي "AFASU" الذهبية، مصادفةً أو عشوائيًا، ولم لا وهي تمتلك العديد من مقومات الجذب والجمال بدايةً من الرمال الشاطئية والحياة البحرية حتى موقعها الاستراتيجي في شبه جزيرة سيناء، فهي مُحاطة بأكثر الشواطئ الخلابة في العالم، وفيها أحد مراكز الغوص العالمية التي تجذب هواة رياضة الغوص من جميع أنحاء العالم؛ ومن أهم مناطقها "رأس جميلة"، وهي اسم على مسمى.

تقع على الضفة الغربية من جزيرة تيران، بمنطقة المنتزه خلف مطار شرم الشيخ الدولي، وهي منطقة ساحلية خلابة تتميز بموقعها الاستراتيجي على خليج العقبة، وتتمتع بجمال طبيعي فريد من نوعه، حيث تتميز بشواطئها الرملية البيضاء ومياهها الصافية الزرقاء، بالإضافة إلى تنوع الأنشطة الترفيهية التي توفرها، وتعد وبحق وجهة سياحية مثالية لعشاق الاسترخاء والاستجمام، والرحلات البحرية والغطس والرياضات المائية.

كما تبعد رأس جميلة حوالى 10 كيلومترات شمال مدينة شرم الشيخ، وتطل على جزيرتي تيران وصنافير وتبلغ مساحتها حوالي 860 ألف فدان، وتشمل هذه المساحة مجموعة من الجبال والوديان والشواطئ. وتعد هذه المنطقة موطنًا للعديد من الكائنات الحية، بما في ذلك الشعاب المرجانية والأسماك الملونة.

وتعد هذه المنطقة فرصة جاذبة للمستثمرين، حيث تمثل آخر قطعة أرض تطل على البحر في شرم الشيخ. تم وضعها ضمن “المشاريع المصرية الكبرى” لتنمية الساحل الشمالي، وتهدف لوضعها على خريطة السياحة العالمية لتكون قبلة للزائرين من شتى بقاع الأرض بفضل موقعها الجغرافي والاستراتيجي المهم، فضلًا عن قربها من مطار شرم الشيخ الدولي، الذي يقع على بعد حوالي 20 كيلومترًا.

وتضم رأس جميلة العديد من المعالم السياحية الجذابة، منها: شاطئ رأس جميلة، ويعد من أجمل شواطئ شرم الشيخ، ويتميز برماله البيضاء ومياهه الصافية، وأيضًا شاطئ "أدرينالين" ويرجع تسمية بهذا الاسم، إلى أن رواد الشاطئ يستمتعون بوقتهم وتغمرهم السعادة غير طبيعية، من خلال مجموعة من الألعاب المتميزة والمؤمنة وفي نفس الوقت فيها نسبة مخاطرة وتعلي نسبة الأدرينالين في الجسم حيث يفرزه الجسم كاستجابة للمواقف التي بها نسبة مخاطرة.

ويمتلك الشاطئ مساحة شاسعة لعدم وجود ظهير عمراني، فالوجهة البحرية تصل إلى 800 متر، وتصل المنطقة التي بها خدمات نحو 300 متر وجميعها مجهزة بشماسي وشازلونجات وكراسي وقاعدات بدوية، كرسي bean bags، وهو عبارة عن كيس قماش بيكون محشى بالفيبر أو حبيبات الفيبر وهو عملي جدا، وغيرها بجانب منطقة مخصصة للتخييم، والمخيم عبارة عن خيم للسفاري، فضلا عن وجود bungalows عبارة عن أكواخ خشبية للرواد الذين لم يعتادوا على التخييم جيد التهوية يسع 3 أسِرَّة، ويعد "أدرينالين" هو ثاني أطول شاطئ بشرم الشيخ بعد شاطئ خليج نعمة.

كما تقع بالقرب من رأس جميلة، جزيرة تيران، وهي جزيرة صغيرة وتشتهر بشعابها المرجانية الملونة، وجزيرة صنافير، وهي جزيرة صغيرة تقع بالقرب من رأس جميلة، وتشتهر بوجود العديد من الطيور النادرة.

وتحظى رأس جميلة بشعبية بين عشاق الغوص والغطس بفضل الشعاب المرجانية الرائعة التي تحتضنها. ويعد الغوص في رأس جميلة تجربة لا تنسى حيث يمكن للزوار استكشاف الشعاب المرجانية الملونة والأسماك الاستوائية المذهلة. كذلك، توفر رأس جميلة تجارب متنوعة ومثيرة للزوار من جميع الأعمار والاهتمامات. سواء كنت تبحث عن الاسترخاء على الشواطئ. ومن أبرز الأنشطة الترفيهية للزوار: الغوص والسباحة، حيث تعد رأس جميلة وجهة رئيسية لعشاق الغوص والسباحة. ويمكنك استكشاف الشعاب المرجانية الرائعة والمتنوعة التي تتواجد في المنطقة، مثل شعب جاكوب وشعب الدلفين وشعب الشواطئ. كما يتمتع الغواصون بفرصة رؤية مجموعة متنوعة من الأسماك الاستوائية الملونة والحياة البحرية الفريدة.

وأيضًا الرياضات المائية فإذا كنت تحب التجارب المثيرة على الماء، يمكنك ممارسة العديد من الأنشطة المائية في رأس جميلة. يمكنك ركوب الجت سكي، وركوب الزوارق السريعة، وركوب الألواح الشراعية، ورياضة الكاياك، والتزلج على الماء، وغيرها الكثير.

كما تحتضن رأس جميلة العديد من المنتجعات الفاخرة كما تتضمن العديد من المطاعم، حيث يمكنك الاستمتاع بالعروض الموسيقية الحية، والمأكولات الشهية في أجواء ممتعة ومرحة.

كما تمتاز رأس جميلة أيضًا بالمناظر الطبيعية الخلابة والصحراوية المذهلة التي تحيط بها. يمكن للزوار الاستمتاع برحلات الجيب الصحراوية وركوب الجمال ورؤية الجبال الرملية الرائعة. كما يمكن للزوار الاستمتاع بالتجول في الواحات المحيطة واستكشاف ثقافة وتراث المنطقة.