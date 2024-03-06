اقرأ غدا في "البوابة".. الأطفال يموتون جوعًا: الأمم المتحدة تدعو إلى إغراق غزة بالمساعدات

تقرأ غدًا في العدد الجديد من جريدة "البوابة"، الصادر بتاريخ الخميس 6 مارس 2024، مجموعة من الموضوعات والانفرادات المهمة، ومنها:

البنك المركزي: تحرير سعر الصرف يستهدف القضاء على السوق الموازية للدولار وكبح التضخم

الأطفال يموتون جوعًا: الأمم المتحدة تدعو إلى إغراق غزة بالمساعدات

وقف إطلاق النار.. السيسي: الحل الدائم والعادل للتوتر يتمثل في إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة

حماس: لن نسمح بأن يكون مسار المفاوضات مفتوحًا إلى أجل غير مسمى

المقاومة ترفض تقرير الأمم المتحدة حول العنف الجنسي المرتكب في 7 أكتوبر

مقاتلة روسية تتصدى لـ 3 طائرات عسكرية فرنسية

السودان على شفا "أسوأ أزمة جوع في العالم"

دعوى قضائية كندية ضد صادرات الأسلحة إلى إسرائيل

ترامب وبايدن يكتسحان الانتخابات في "الثلاثاء الكبير"