اقرأ غدا في "البوابة".. الأطفال يموتون جوعًا: الأمم المتحدة تدعو إلى إغراق غزة بالمساعدات

تقرأ غدًا في العدد الجديد من جريدة "البوابة"، الصادر بتاريخ الخميس 6 مارس 2024، مجموعة من الموضوعات والانفرادات المهمة، ومنها:
البنك المركزي: تحرير سعر الصرف يستهدف القضاء على السوق الموازية للدولار وكبح التضخم
الأطفال يموتون جوعًا: الأمم المتحدة تدعو إلى إغراق غزة بالمساعدات
وقف إطلاق النار.. السيسي: الحل الدائم والعادل للتوتر يتمثل في إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة
حماس: لن نسمح بأن يكون مسار المفاوضات مفتوحًا إلى أجل غير مسمى
المقاومة ترفض تقرير الأمم المتحدة حول العنف الجنسي المرتكب في 7 أكتوبر
مقاتلة روسية تتصدى لـ 3 طائرات عسكرية فرنسية
السودان على شفا "أسوأ أزمة جوع في العالم"
دعوى قضائية كندية ضد صادرات الأسلحة إلى إسرائيل
ترامب وبايدن يكتسحان الانتخابات في "الثلاثاء الكبير"