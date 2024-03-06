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الأربعاء 06 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة سبورت

نهائي كأس مصر.. نجم الأهلي مهدد بالغياب أمام الزمالك

أحمد نبيل كوكا
أحمد نبيل كوكا
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تلقى الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ضربة قوية قبل مواجهة الزمالك في نهائي كأس مصر يوم الجمعة المقبل على ملعب الأول بارك في العاصمة السعودية الرياض.

واشتكي أحمد نبيل كوكا لاعب وسط الأهلي من الآلام في العضلة الخلفية خلال المران الأول للفريق في السعودية مساء اليوم الأربعاء.

وكشف مصدر بالأهلي أن "كوكا" لم يتمكن من استكمال التدريبات بعد شعوره بالاصابة، وغادر الملعب برفقة طبيب الفريق.

وأضاف المصدر أن اللاعب سيجري فحوصات طبية خلال الساعات القادمة لتحديد موقفه من المشاركة في المباراة.

ويخوض الأهلي مرانه الأخير غدًا استعدادًا لقمة الكأس ضد الزمالك.

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