جامعة المنوفية تعلن حصاد طلابها المشاركين في بطولة رفع الأثقال

شاركت جامعة المنوفية تحت رعاية الدكتور أحمد فرج القاصد رئيس الجامعة في بطولة رفع الأثقال للجامعات والمعاهد العليا المصرية الشهيد الرفاعي ٥١ " طلبة و طالبات " التي نظمها الاتحاد الرياضي للجامعات، بالتعاون مع جامعة طنطا، بمشاركة 173 طالبًا وطالبة من ٢١ جامعة، وذلك بمقر جامعة طنطا.

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي ورئيس مجلس ادارة الاتحاد الرياضي المصري للجامعات، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور محمد صبحي حسانين مستشار وزير التعليم العالي للأنشطة الرياضية ونائب رئيس الإتحاد الرياضي .

وأعلن الدكتور أحمد القاصد أن جامعة المنوفية حصدت عدة ميداليات خلال المسابقة حيث حصل الطالب السيد أيمن السيد الجعار بكلية الحقوق علي مركز اول إعاقة حركية والميدالية الذهبية وزن ( ٥٣ ) كجم .

والطالبة زينب عبد الغنى محمود بكلية التربية الرياضية علي مركز ثالث والميدالية البرونزي وزن ( ٤٩ ) كجم .

بينما حصلت الطالبة أميرة أحمد مختار بكلية التربية الرياضية علي المركز الثالث والميدالية البرونزية وزن ( ٦٤ ) كجم .

وأكد رئيس الجامعة أن الجامعة تشجع طلابها علي المشاركة في جميع الأنشطة بالجامعة وخارجها وتشجع المواهب في جميع المجالات ايمانا منها بأهمية الأنشطة الطلابية ودورها في بناء شخصية الطلاب المتوازنة والفاعلة

وقد وشاركت جامعة المنوفية في البطولة تحت إشراف الدكتور محمد شاهين مدير عام رعاية الطلاب والكابتن ياسر جمال مدير النشاط الرياضي والكابتن معتز صادق مشرف النشاط الرياضي .

وتولى الاشراف على الطلبة والطالبات خلال منافسات بطولة رفع الأثقال الثلاثي خالد طلبة وعلي السيد وجيهان سامي .