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الأربعاء 06 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بنوك

محافظ المركزي: للمرة الأولى نرى موارد بحجم كبير تدخل السوق المصرفي

حسن عبدالله محافظ
حسن عبدالله محافظ البنك المركزي المصري
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قال حسن عبد الله محافظ البنك المركزي المصري، إنه لأول مرة نرى موارد بحجم كبير تدخل السوق المصرفي.

ووجه محافظ البنك المركزي فى مؤتمر صحفي للبنك المركزي، الشكر لجميع البنوك وفريق عمل البنك المركزي على جهودهم خلال الفترة الصعبة الماضية.

وكانت قد قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري في اجتماعها الاستثنائي صباح اليوم، تحرير سعر الصرف وفقاً لآليات السوق، ورفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.25%، 28.25% و27.75%، على الترتيب.

كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%.

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